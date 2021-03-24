"الأولمبية المصرية" تعتمد اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد

المصدر: القاهرة - د ب أ

أصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب القرار رقم 5 لسنة 2021 والذي نص على اعتماد تعيين اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد كرة اليد المصري.

وكان الرئيس السابق للاتحاد المصري لكرة اليد هشام نصر قد أوقف بقرار من لجنة المسابقات في الاتحاد الدولي للعبة على خلفية إدانته بانتهاك الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد، خلال بطولة العالم لكرة اليد التي أقيمت بمصر في يناير الماضي.

وذكرت اللجنة الأولمبية في بيان نشرته اليوم الأربعاء عبر صفحتها الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور وقانون الرياضة ولائحة النظام الأساسي للجنة الأولمبية المصرية وعلى خطابي الاتحاد الدولي لكرة اليد بإيقاف رئيس الاتحاد المصري وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة الاتحاد لحين انعقاد أقرب جمعية عمومية عادية، وبناء على مطالبة الاتحاد الدولي للجنة الأولمبية المصرية بمراقبة تطبيق قرار اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي، بالتوجيه من الناحية الإدارية والفنية.

وأضاف البيان أنه تقرر تشكيل: "لجنة لإدارة الاتحاد المصري لكرة اليد من السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الحاليين وينضم لهم عدد ثلاثة أعضاء".

وضمت اللجنة المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد المصري كلا من الدكتور محمد السيد الأمين رئيسا للجنة والمحاسب نبيل إبراهيم محمد خشبة أمينا للصندوق، مع عضوية مؤمن صفا محمد صبحي ومحمود العدل محمد وعبده عبد الوهاب محمد وعمرو فتحي حسن السيد وعاصم عبد التواب السعدني وأيمن صلاح عبد الحميد.

وأضافت اللجنة الأولمبية في بيانها :"تكون مهمة اللجنة تسيير أعمال الاتحاد خلال الفترة القادمة على أن يكون لرئيس وأعضاء اللجنة كافة الحقوق والواجبات المخولة لمجلس إدارة الاتحاد، وعليهم عقد جمعية عمومية غير عادية لاعتماد لائحة النظام الأساسي للاتحاد التي ستستند عليها الجمعية العمومية العادية لإجراء الانتخابات عن الدورة 2021/2024."

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news