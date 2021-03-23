ريال مدريد ينهي صفقة هالاند برقم كبير

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت وسائل إعلام إسبانية، بينها صحيفة "ماركا" المقربة من نادي ريال مدريد، ومن خلال برنامج "الشرينغيتو" المتخصص في أخبار الانتقالات أن نادي ريال مدريد استطاع التفوق على كبار أندية أوروبا، واتفق بالفعل على صفقة انتقال الهداف النرويجي هالاند، نجم بروسيا دورتموند، مقابل قيمة كبيرة وصلت إلى 150 مليون يورو.

وذكر أن النادي الملكي تواصل مع وكيل اللاعب واستطاع التوصل إلى اتفاق مبدئي، مستعينا بالرغبة الكبيرة التي أبدى عنها هالاند قبل أيام برغبته في حمل قميص ريال مدريد، من خلال ما كشف عنه مقربون من اللاعب، كما أشارت إلى ذلك وسائل إعلام إسبانية، على غرار "أي بي سي". وهذا على الرغم من أنه تحدث علنا عن أنه يحترم عقده الحالي مع دورتموند، والذي تتبقى فيه 3 سنوات، حيث وضع دورتموند شرطا جزائيا بنحو 75 مليون يورو، مع موافقة النادي، ما يعني أنه لا يستطيع الرحيل بدفع الشرط الجزائي فقط، بل لابد من موافقة رسمية من دورتموند.

ويمتلك الريال علاقة طيبة جدا مع إدارة دورتموند، وسبق أن قام بالعديد من الصفقات مع النادي الألماني، لعل أبرزها في فترة سابقة، السماح بانتقال المغربي أشرف حكيمي معارا. وتبين بحسب البرنامج الكروي، أن الـ150 مليون يورو، هي للضغط على دورتموند بالموافقة رسميا، وكذلك لقطع الطريق على أندية أخرى راغبة بشدة في اللاعب، أبرزها تشلسي ومان سيتي الانجليزيان، وكذلك برشلونة، لكن الاخير انسحب من السباق بسبب الوضع المالي الصعب الذي يعيشه النادي الكاتالوني.

وعلى الرغم من أن الامر لم يتم رسميا، لكن ريال مدريد بات قريبا جدا من إنهاء الصفقة لصالحه، خاصة وأنه لم يعد راغبا في مفاوضة باريس سان جرمان على انتقال مبابي، ويراهن على ضمه مجانا في صيف 2022.

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