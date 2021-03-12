مفاجأة من العيار الثقيل.. رونالدو يعود إلى ريال مدريد

المصدر: محمد الحتو - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن مفاجأة من العيار الثقيل، بعودة مرتقبة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوف فريقه السابق ريال مدريد بعدما تركه في صيف 2018 لارتداء قميص يوفنتوس الإيطالي مقابل 120 مليون يورو مع المتغيرات والحوافز (يتقاضى 30 مليون يورو راتباً صافياً في السنة).

ولم ينجح رونالدو في إعانة "السيدة العجوز" على الوقوف مجدداً في دوري أبطال أوروبا -الهدف الأسمى لإدارة النادي برئاسة أندريا أنييلي- بعدما فشل الفريق في بلوغ الدور نصف النهائي بحضور "الدون"، إذ خرج على أمام أياكس من ربع النهائي قبل موسمين، وليون الفرنسي من دور الـ16 الموسم الماضي، وأخيراً بورتو البرتغالي.

وفي المقابل، بدا ريال مدريد في أمسّ الحاجة إلى جهود رونالدو خلال المواسم الماضية إذ يفتقد الفريق لمهاجم هداف ولاعب يمثل أيقونة للفريق إلى جانب سيرجيو راموس وكريم بنزيمة، في الوقت الذي لم تشفع صفقات الملكي في تقديم العون للمدرب زين الدين زيدان يتقدمها المهاجم الصربي يوفيتش، واللاعب الزجاجي كثير الكسر وسهل التعرض للإصابة البلجيكي إدين هازارد.

وتقول "ماركا" في تقريرها الجمعة: "رونالدو وريال مدريد يفتقدون لبعضهما البعض، وريال مدريد والبرتغالي لا يران أي ضرر في العودة"، مضيفة بأن "خورخي مينديز (وكيل أعمال رونالدو) تحدث مع ريال مدريد حول إمكانية عودة كريستيانو، لقد كانت محادثة بنبرة غير رسمية". وأوضحت: "رونالدو يبدأ في التفكير في حلول خارج إيطاليا، وإمكانية عودته إلى ريال مدريد، بمثابة الحلم، ولكن في كرة القدم كل شيء ممكن، والعملية ستكون أكثر وضوحا في الأسابيع المُقبلة".

ولم تكن المعلومات حصرية لدى "ماركا" إذ ذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أيضاً بأن "رونالدو يبحث عن خيارات الخروج من يوفنتوس في الصيف المقبل قبل موسم من انتهاء عقده"، وبدت الصحيفة قلقة على الوضع المالي لفريق بلادها حتى لا يخسر جراء الرحيل المنتظر لرونالدو، وقالت: "إذا قرر يوفنتوس بيع رونالدو، فعليه الحصول على 29 مليون يورو على الأقل حتى لا يتعرض لخسارة في الصفقة ورأس المال".

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن "يوفنتوس ربح ماديا من صفقة رونالدو من خلال بيع قمصان النجم البرتغالي، والتي حققت في الموسم الأول لوحده 16 مليون يورو، إلى جانب تذاكر المباريات، فضلًا عن 15 مليونا من شركة "أديداس"، مما يعني أن اليوفي مطلوب منه بيع رونالدو بما لا يقل عن 29 مليون يورو.

يذكر أن رئيس نادي ريال مدريد فلورنتينو بيريز حاول إعادة رونالدو إلى بيته الملكي في عام 2019، بحسب صحيفة "آس" الإسبانية، تمهيداً لاستلامه بعد الاعتزال منصب سفير ريال مدريد لكن رونالدو لم يمنحه موافقته على هذا العرض حتى الآن، في وقت يجد بيريز في كريستيانو ثروة حقيقية للتأثير المالي الإيجابي في الجوانب التسويقية للنادي لما يتمتع به النجم البرتغالي من شعبية جارفة في كل أرجاء العالم.

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