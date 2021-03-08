تعرف إلى عقوبة الحكم المتهم بالعنصرية في مباراة سان جرمان وباشاك

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا) اليوم الاثنين ايقاف الحكم الروماني سيباستيان كولتيسكو حتى نهاية الموسم لاتهامه بتوجيه عبارات عنصرية خلال مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي ضمن دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا في ديسمبر الماضي.

وقال الاتحاد القاري بان كولتيسكو عوقب "بسبب سلوك غير لائق" حين قام يقوم بمهامه كحكم رابع في تلك المباراة، في حين وجه "توبيخا" الى مواطنه الحكم المساعد في حينها اوكتافيان سوفري بعد شكوى تقدم بها مساعد مدرب الفريق التركي الذي وصفه الحكمان بالشخص "الاسود" نظرا للون بشرته.

ولم تحدد اللجنة التأديبية للاتحاد الاوروبي التي ستنشر تفاصيل تقريرها لاحقا، أيا من الحكمين تفوه بكلمة "الاسود".

وكان الكاميروني بيار ويبو مساعد مدرب الفريق التركي اتهم كولتيسكو بلفظ هذه الكلمة، لكن تحقيقات اضافية بالاضافة الى الاستماع الى تسجيلات صوتية من قبل وسائل اعلام رومانية وجهت الاتهامات باتجاه سوفري.

وأمرت اللجنة التأديبية في الاتحاد القاري الحكمين الرومانيين بمتابعة "برنامج تعليمي" من الان وحتى نهاية يونيو المقبل من دون ان تكشف محتوى هذا البرنامج.

وكان لاعبو باريس سان جرمان ونظرائهم في باشاك شهير تركوا أرضية ملعب "بارك دي برانس" في العاصمة الفرنسية باريس في 8 كانون الاول/ديسمبر الماضي اثر وقوع هذه الحادثة بعد العبارات العنصرية التي وجهت الى الجهاز الفني التدريبي للفريق التركي، ما ادى الى ايقاف المباراة واستكمالها في اليوم التالي بقيادة طاقم تحكيمي هولندي وفاز بها بطل فرنسا 5-1.

وقرر "ويفا" ايضا ايقاف ويبو لمباراة واحدة لما صدر عنه من "تصرف غير رياضي" خلال تلك الحادثة.



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