حكم عربي يعتذر للأهلي المصري عن خطأ فادح

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف الإعلامي المصري أحمد شوبير بأن الحكم المغربي رضوان جيد الذي أدار مباراة الأهلي وضيفه فيتا كلوب الكونغولي، أمس السبت، في الجولة الثالثة من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وانتهت بالتعادل 2-2، اعتذر إلى لاعبي الفريق المصري لكونه احتسب ضربة جزاء غير صحيحة لمصلحة فيتا كلوب.

ونقلت صحيفة الوطن المصرية تصريحات لشوبير في برنامجه الإذاعي عبر راديو "أون سبورت إف إم": "الحكم رضوان جيد اعتذر للاعبي الأهلي عقب نهاية مباراة فيتا كلوب، بسبب ركلة الجزاء غير الصحيحة التي احتسبها".

وأضاف شوبير "أحد الأشخاص تطوع وجعل الحكم المغربي يرى ركلة الجزاء التي احتسبها، وكانت خاطئة تماما، حيث لم يرتكب لاعب الأهلي، عمرو السولية، أي خطأ في حق لاعب فيتا كلوب، لذا تقدم رضوان جيد بالاعتذار للاعبي الأهلي".

ويحتل الأهلي المركز الثاني على لائحة ترتيب المجموعة الأولى بالمشاركة مع فيتا كلوب برصيد 4 نقاط، بينما يتصدر سيمبا التنزاني برصيد 7 نقاط، ويتذيل المريخ السوداني الترتيب بنقطة واحدة.

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