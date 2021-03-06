درّاج سعودي يلقى مصرعه في رالي الشرقية

المصدر: وكالات

شهد رالي الشرقية الصحرواي الذي يشكل الجولة الثالثة من كأس العالم للراليات الصحراوية القصيرة "باها" والجولة الأولى من البطولة السعودية للراليات الصحراوية، مصرع الدراج المحلي رياض الشمري السبت.

وفي حسابه على تويتر، نعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدراج السعودي، قائلا "ببالغ الأسى والحزن، ينعى الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الدرّاج السعودي رياض الشمري إثر حادث تعرض له خلال المرحلة الأخيرة من رالي الشرقية تويوتا الدولي.. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وشهد السباق انسحاب 8 متسابقين في المرحلة الثانية بسبب تعرضهم لحوادث.

كما تعرض السائق السعودي يزيد الراجحي لحادث مع انطلاق المرحلة الثانية وتم نقله على متن طائرة مروحية إلى المستشفى لإجراء مزيد من الفحوصات، إلا أن حالته وملاحه مستقرة الآن وهما في وعيهما.

وحسم السعودي ياسر بن سعيدان مع ملاحه الروسي أليكسي كوزميتش المركز الأول في فئة السيارات السبت.

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