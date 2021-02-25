إصابة الظهر تحرم نادال من المشاركة ببطولة روتردام للتنس

المصدر: برلين - د ب أ

قرر نجم التنس الإسباني المخضرم رافاييل نادال، المصنف الثاني عالميا، الانسحاب من بطولة روتردام، التي تنطلق الأسبوع المقبل، مشيرا إلى إصابة في الظهر.

ونقلت اللجنة المنظمة للبطولة عن نادال قوله اليوم الخميس "ببالغ الحزن يتعين علي الانسحاب من بطولة روتردام. كما يعلم معظم المشجعين، لقد عانيت من بعض مشاكل الظهر في أستراليا والتي بدأت في أديليد واستمرت خلال ملبورن".

وأضاف نادال "وجدنا حلا مؤقتا يسمح لي باللعب دون ألم في الأسبوع الثاني من بطولة أستراليا".

وأوضح نادال "بمجرد عودتي إلى إسبانيا ، قمت بزيارة طبيبي، الذي اتفق في الرأي مع فريقي بعدم اللعب خلال الأسبوع المقبل".

وأصبح الروسي دانييل ميدفيديف، المصنف الثالث عالميا، الذي خسر نهائي بطولة أستراليا المفتوحة مطلع الأسبوع الحالي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش، هو المصنف الأول الآن في بطولة روتردام، التي تقام في الفترة من الأول حتى السابع من مارس القادم بهولندا.

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