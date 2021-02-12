جنوب إفريقيا تحتفل بتتويج الأهلي المصري "ثالث العالم"

المصدر: سيد مصطفى-دبي

شاركت جنوب إفريقيا الأهلي المصري احتفالاته بعد فوزه بالميدالية البرونزية في مونديال الأندية، على حساب بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي جرت الخميس.

وقال داني جوردان رئيس اتحاد الكرة في جنوب افريقيا: "نحن فخورون بما حققه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني (مدرب الأهلي)، وفخورون به كعلامة تجارية لجنوب إفريقيا وللقارة السمراء".

وأضاف "إفريقيا تسعى جاهدة لتلعب دورا مساويا في الكرة العالمية، وموسيماني يظهر ذلك مع التنظيم والموارد المناسبة بأن إفريقيا يمكن لها أن تضاهي الأفضل في العالم".

وأكمل: "موسيماني أظهر احترافيته وتفانيه في اللعبة، ويجب أن تستمر جنوب إفريقيا وإفريقيا في إنتاج مثل هؤلاء الأبطال للارتقاء باللعبة لمستوى آخر".

ونجح المدرب الجنوب إفريقي أن يحقق مع الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا ولقب كأس مصر، وأكمل نجاحاته مع العملاق المصري بالحصول على برونزية العالم".

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