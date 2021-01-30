سيتي في «نزهة شيفيلد» لتعزيز صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

يسعى مانشستر سيتي إلى «قتل الإثارة» في الدوري الانجليزي، وتعزيز صدارته، بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية، مستفيداً في الوقت ذاته من تعثر خصومه، خصوصاً خسارة مان يونايتد الاخيرة على يد شيفيلد 2-1. وسيكون سيتي في مواجهة الفريق نفسه شيفيلد اليوم، لكنها تعتبر «نزهة» بالنسبة لسيتي كون شيفيلد من فرق القاع وقد لا يقوى على تكرار ما قام به أمام «الشياطين».

وقد تكون الفرصة أكبر للسيتيزين، الذي لديه مباراة مؤجلة، بجانب أن منافسيه على الصدارة سيخوضان مباراتين صعبتين، إذ يلتقي مان يونايتد أرسنال في مباراة قمة، بينما يواجه ليفربول العنيد وست هام الأحد.

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