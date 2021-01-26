فضح مزاعم تسمم لاعبي سلوفينيا في مونديال اليد.. طلبوا بيتزا من الخارج

المصدر: أحمد طارق- دبي





رد المدير الرياضي للاتحاد الدنماركي لكرة اليد، مورتن هنريكسن على مزاعم نظيره السلوفيني بتناول طعام فاسد في فندق الإقامة بمونديال اليد المقام حالياً في مصر.



وحسب موقع "فيلغول" المصري ذكرت محطة TV2 الدنماركية أن مدير منتخب سلوفينيا أوروش موهوريتش، نصح نظيره الدنماركي بتجنب طعام فندق الإقامة قبل مواجهة مصر.



وأضافت: "رد الدنمارك جاء صارما عبر مديرها الرياضي الذي قال: "هذا الادعاء مضحك، لأننا نمتلك صورا للبعثة السلوفينية وهم يطلبون البيتزا من الخارج".



وتابع: "نعرف أيضا أنهم يتناولون السلطات في البوفيه، وبالتالي هناك كثير من الأمور يمكن لومهم عليها، والكثير من الفرق تعاني من مشاكل المعدة، ليس السلوفينيين فقط".



وزاد: "منتخب الدنمارك نفسه عانى من نفس المشكلة، فغاب النجم ميكيل هانسن عن مباراتي اليابان وكرواتيا في ختام الدور الرئيسي، بسبب آلام في المعدة".



وواصل هنريكسن حديثه: "هناك منتخبات لم تواجه مصر ولاعبيها أصيبوا أيضا بمشاكل في المعدة".



وتابع: "موظفو الفندق يتحلون بالكفاءة ويحاولون القيام بالأفضل للحفاظ على أكبر قدر من النظافة، ونعتقد أنهم سيواصلون فعل ذلك قبل مواجهتنا أمام مصر".



وعن إمكانية اتخاذ مزيد من التدابير الاحترازية فيما يخص الطعام قبل مواجهة مصر، قال هنريكسن مدير الدنمارك: "لا أعتقد أنه سيكون آمنا أن نقلّد السلوفانيين ونطلب البيتزا من الخارج، هذا قد يزيد الخطورة علينا، سنتناول ما يتم تقديمه لنا".

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