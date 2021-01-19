بايرن ميونيخ ينتظر الفائز من الأهلي والدحيل في مونديال الأندية

المصدر: وكالات

سيحاول بايرن ميونيخ الألماني اضافة لقب سادس تواليا الى خزائنه، عندما يخوض بطولة العالم للاندية المقررة في الدوحة بقطر من 4 الى 11 فبراير المقبل. ويستهل الفريق البافاري المسابقة اعتبارا من نصف النهائي، وسيلتقي الفائز من مباراة الدحيل القطري المضيف او الاهلي المصري بطل افريقيا بموجب القرعة التي اجريت اليوم في زيوريخ.

واسفرت القرعة ايضا عن مواجهة نادي تيغريس المكسيكي بطل كونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) مع بطل اسيا أولسان هيونداي الكوري الجنوبي. ويتأهل الفائز من مواجهة تيغريس واولسان ليواجه بطل اميركا الجنوبية الذي سيتحدد على اثر المباراة النهائية المقررة في 30 الحالي على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو وتجمع بين الفريقين البرازيليين سانتوس وبالميراس. واحتكرت الاندية الاوروبية لقب هذه المسابقة منذ عام 2013 وتوج بها ليفربول الانكليزي العام الماضي.

وكان مقررا ان تقام بطولة العالم للاندية في ديسمبر الماضي لكنها ارجئت الى فبراير بسبب جائحة كوفيد-19. وقبل يومين أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انسحاب نادي اوكلاند النيوزيلندي بطل قارة اوقيانيا بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبالتالي تم تأخير انطلاق البطولة ثلاثة ايام لتنطلق في الرابع من الشهر المقبل.

وضمن التدابير لمنع تفشي الفيروس، أعلن المنظمون ان الحضور سيقتصر "على المقيمين الذين يحملون بطاقة الهوية الشخصية، ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وحاملي تصاريح الدخول الاستثنائية، وذلك وفق بروتوكولات تأشيرة الدخول إلى قطر".

ويتوجّب على المشجعين ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد الاجتماعي في الاستادات والمناطق المحيطة، والخضوع لفحص درجة الحرارة عند الوصول للاستاد ، وإظهار الحالة الصحية باللون الأخضر على تطبيق احتراز المخصص لتتبع الحالات المصابة بالفيروس في قطر. ومن المقرر إنشاء عيادات داخل كل استاد لعلاج أي شخص تظهر عليه أعراض كوفيد-19.

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