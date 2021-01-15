لماذا لا يلعب غاريث بيل؟ مورينيو مصدوم!

المصدر: متابعات محمد الحتو

كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية أن البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الإنجليزي مصدوم من المستوى الفني للاعبه الويلزي غاريث بيل المعار من ريال مدريد لموسم واحد.

وقالت الصحيفة إن بيل (31 عاماً) لم يقنع مورينيو بمستواه، لذلك لم يحصل على الفرصة ودقائق اللعب مع توتنهام.

وكان توتنهام قد تعاقد مع نجمه السابق بيل خلال الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم، مع إمكانية التعاقد معه بشكل نهائي.

وشارك بيل مع توتنهام في 12 مباراة وسجل ثلاثة أهداف فقط فيما مستواه الفني لم يرتق إلى مستوى طموح مورينيو الذي طلب من إدارة النادي عدم تفعيل بند في عقده يتيح لتوتنهام شراءه من ريال مدريد الصيف المقبل.

وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في 2022 ولا يسعى الريال الإبقاء عليه في صفوفه حتى نهاية عقده آملاً أن يجد نادياً يخلصه من الأزمة خصوصاً أن اللاعب الويلزي يتقاضى نحو 17 مليون يورو سنوياً.

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