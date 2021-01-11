الأهلي يحرم 9 لاعبين من المشاركة في كأس العالم للأندية.. تعرف إلى القائمة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "المصري اليوم" عن قائمة النادي الأهلي المصري قبل مشاركته في كأس العالم للأندية المقررة في فبراير المقبل، مشيرة إلى أن الجهاز الفني اختار 35 لاعباً فيما استبعد تسعة لاعبين يتقدمهم سعد سمير وكريم ندفيد ومحمود وحيد وصلاح محسن، فضلاً عن لاعبي فريق الشباب حمزة علاء حارس مرمى ومحمد شكرى وأحمد نبيل كوكا وعبدالرحمن أشرف مانو وزياد طارق.

ومن المنتظر أن أن يرسل الأهلي القائمة النهائية المكونة من 23 لاعباً في 23 يناير الجاري، وتالياً قائمة الأهلي النهائية في حالة عدم الحصول على صفقات جديدة:

- حراس المرمى : محمد الشناوي – علي لطفي – مصطفى شوبير.

- الدفاع: بدر بانون – أيمن أشرف – علي معلول – ياسر إبراهيم – محمد هاني – أحمد رمضان بيكهام- رامي ربيعة.

- الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة – حسين الشحات – محمود كهربا – جونيور أجايي – وليد سليمان – طاهر محمد طاهر.

- الهجوم: والتر بواليا – مروان محسن – محمد شريف.

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