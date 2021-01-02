أرسنال يُعير كولاشيناتس إلى شالكه الألماني

المصدر: لندن - أ.ف.ب

وافق الظهير البوسني سياد كولاشيناتس على الانتقال معاراً الى صفوف فريقه السابق شالكه الالماني، بحسب ما أعلن أول من أمس ناديه أرسنال الانجليزي.

وسيعود ابن السابعة والعشرين الى النادي الذي حمل ألوانه منذ صغره حتى انتقاله الى «المدفعجية» في 2017. وتبدأ إعارة كولاشيناتس الذي خاض 113 مباراة مع أرسنال، في الرابع من يناير.

وقال المدير التقني في أرسنال، البرازيلي إيو، لموقع النادي اللندني: «يحتاج سياد للعب بانتظام، لذا قررنا سوياً ان عودته الى ألمانيا مع شالكه ستفيده في الوقت الراهن». وتابع «سنبقى على اتصال مع سياد ونتمنى له النجاح لبقية الموسم مع شالكه». ووصل كولاشيناتس مطلع الأسبوع الى ألمانيا لانهاء اجراءات انتقاله، فيما أشارت شبكة «سكاي» في ألمانيا الى أن أرسنال سيتحمل جزءاً من رواتبه.

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