صدمة جديدة في ليفربول لتأكد غياب ماتيب 3 أسابيع

المصدر: لندن - أ.ف.ب

كشف مدرب فريق ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن إصابة مدافعه الكاميروني، جويل ماتيب، وبالتالي غيابه عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع لإصابة في عضلات المحالب. وتعرض ماتيب لإصابة خلال تعادل فريقه مع وست بروميتش البيون 1-1، الأحد، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز، وغاب عن المباراة ضد نيوكاسل (صفر-صفر)، أول من أمس.

وقال كلوب: «هذا النوع من الإصابات يعني غياب اللاعب عن الملاعب لنحو ثلاثة أسابيع».

وسيجد ليفربول نفسه من دون أي قلب دفاع أصلي في ظل إصابة الهولندي، فيرجيل فان دايل، بالرباط الصليبي في الركبة اليمنى، وجو غوميز بأربطة الركبة اليسرى، علماً بأن كلوب غالباً ما يعتمد على البرازيلي فابينيو لشغل هذا المركز إلى جانب أحد المدافعين الشبان.

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