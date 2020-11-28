لامبارد «التلميذ» يتحدى معلمه مورينيو في القمة الإنجليزية

المصدر: لندن - أ.ف.ب

ينتقل البرتغالي جوزيه مورينيو إلى لندن لمواجهة تلميذه وفريقه السابقين عندما يحل توتنهام المتصدر ضيفاً على تشلسي ومدربه فرانك لامبارد، غداً (20:30 بتوقيت الإمارات)، في قمة المرحلة العاشرة من الدوري الانجليزي لكرة القدم، في مباراة سيترقب نتيجتها ليفربول حامل اللقب لمحاولة الانفراد بالصدارة.

يدخل توتنهام الى المواجهة بعد أربعة انتصارات متتالية في الدوري وضعته في القمة مع 20 نقطة من تسع مباريات بفارق الأهداف فقط عن ليفربول الثاني. إلا أن تشلسي الثالث المبتعد عنهما بنقطتين سيكون أمام فرصة محققة لإزاحة نظيره اللندني.

وتحمل مواجهة تشلسي بالنسبة لمورينيو نكهة خاصة، بعد أن قاد «البلوز» سابقاً الى ثلاثة ألقاب في «البريمير ليغ» (2005، 2006 و2015).

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