ضربة قوية للزمالك.. كورونا يعطل "الونش" قبل لقاء الأهلي

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "الوطن سبورت" المصرية، اليوم الإثنين، عن إصابة نجم الزمالك والمنتخب المصري محمود حمدي "الونش" بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بعد أن ظهرت عينته إيجابية، مما يهدد مشاركته في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الغريم التقليدي الأهلي الجمعة المقبلة، كما أصيب أحد إداريي الفريق بالفيروس.

وقالت الصحيفة: "إن الونش غاب عن مران الفريق الأول لنادي الزمالك اليوم وسط حالة من الغموض في عدم حضوره التحضيرات الخاصة بمواجهة الاهلي"، مضيفة أن "الونش عاد مؤخرا من معسكر المنتخب المصري وكان يتواجد في قائمة الزمالك لمواجهة نادي مصر في مباراة كأس مصر الماضية (فاز فيها الزمالك 2-1) لكنه يغيب عن التدريبات في وقت لم يصدر النادي الأبيض أي شيء رسمي يفيد بهذا الأمر الى الآن".

ويعتبر الونش أحد أهم لاعبي الكرة المصرية في الوقت الحالي وكان له فضل كبير في تأهل الزمالك إلى النهائي الإفريقي بعدما تألق في خط الدفاع، وتعتبر إصابته ضربة قوية لتحضيرات الزمالك للقمة المصرية الإفريقية المرتقبة.

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