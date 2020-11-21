عودة صلاح والنني إلى إنجلترا بطائرة «مجهزة طبياً».. وإصابتهما بـ «كورونا» مستمرة

المصدر: القاهرة ■أ.ف.ب

عاد نجم كرة القدم المصرية ونادي ليفربول محمد صلاح وزميله محمد النني لاعب وسط أرسنال المصابان بفيروس كورونا المستجد إلى إنجلترا بطائرة «خاصة مجهزة طبياً»، بحسب ما أعلن الاتحاد المصري.

وذكر الاتحاد في بيان أنه «في إطار التنسيق بين الاتحاد المصري لكرة القدم وناديي ليفربول وأرسنال الإنجليزيين، تم الاتفاق على سفر كل من محمد صلاح ومحمد النني نجمي المنتخب الوطني المحترفين في إنجلترا غداً من مطار الغردقة على متن طائرة خاصة مجهزة طبياً، على أمل أن تتحول حالتهما إلى سلبية قريباً والتمكن من العودة إلى مشاركة فريقيهما في مبارياتهما المقبلة».

وشرح الاتحاد المصري أن التواصل بينه وبين ناديي ليفربول بطل الدوري وأرسنال حصل من خلال محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شؤون الاتحاد على المستوى الإداري ومحمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطني على المستوى الطبي «فيما أجرى اللاعبان مسحة جديدة لكل منهما اليوم وجاءت نتيجتهما إيجابية». وقال أبوالعلا لقناة «أون تايم سبورتس» المحلية «فرصة إتاحة اللاعبين أصبحت أسرع، فبعد أن كان يسمح لهم بالعودة الى المباريات على أعلى مستوى إثر سبعة أيام من ظهور المسحة السلبية، بات بمقدورهم اللعب بعد نتيجة مسحة سلبية وفحص أشعة سليم».

وتابع «هذا ما جعل مدة غياب مصابي كورونا أقل من السابق. وبالتالي طلب الناديان (ليفربول وأرسنال) عودة صلاح والنني بحيث يمكنهما إعادة اللاعبين فوراً الى اللعب فور ظهور سلبية مسحتهما وسلامة فحوصهما الطبية».

وشرح طبيب المنتخب أن «طائرة الإسعاف مجهزة طبياً بنسبة 100% وتتضمن طاقماً طبياً مرافقاً».

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