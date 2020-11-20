غوارديولا مستمر مع مان سيتي حتى 2023

المصدر: لندن - أ.ف.ب

جدّد المدرب الإسباني، جوزيب غوارديولا، عقده مع مانشستر سيتي الإنجليزي عامين إضافيين، لينتهي في يونيو 2023، حسبما أعلن النادي في بيان رسمي أمس. وقال سيتي إنه منذ انضمامه، قام المدرب بيب بتغيير أسلوب لعب النادي، وقاد الفريق إلى إحراز ثمانية ألقاب مهمة، مسجلاً أرقاماً قياسية.

وكان عقد غوارديولا، الذي استلم تدريب مانشستر سيتي عام 2016، ينتهي في يونيو 2021، وصرح أخيراً، عندما تردد اسمه لتدريب برشلونة في حال فوز فيكتور فونت برئاسة النادي الكاتالوني: «أنا سعيد بشكل لا يصدق هنا، أنا سعيد لوجودي في مانشستر، وآمل أن أتمكن من القيام بعمل جيد هذا الموسم للبقاء لفترة أطول».

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