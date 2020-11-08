تعادل مانشستر سيتي مع ليفربول يمنح ليستر صدارة الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

أحكم التعادل قبضته على قمة المرحلة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم حيث سقط مانشستر سيتي وضيفه ليفربول في فخ التعادل 1 / 1 اليوم الأحد في أبرز مباريات هذه المرحلة ليفشل ليفربول في الانفراد بالصدارة ويخفق مانشستر سيتي في محاولة جديدة لتحسين وضعه بجدول المسابقة.

وارتدى المهاجمان الإنجليزيان الدوليان هاري كين وجيمي فاردي ثوب البطولة وأنقذا فريقيهما من فخ التعادل السلبي حيث قاد الأول فريقه توتنهام لفوز ثمين 1 / صفر على مضيفه ويست بروميتش ألبيون وسجل الثاني هدف الفوز 1 / صفر لفريقه ليستر سيتي على وولفرهامبتون اليوم الأحد بنفس المرحلة.

وعلى استاد "الاتحاد" في مانشستر ، أهدر كل من ليفربول ومانشستر سيتي أكثر من فرصة خطيرة على مدار شوطي المباراة ليفرض التعادل نفسه على المواجهة المثيرة التي حرمت ليفربول من استعادة الصدارة كما ظل مانشستر سيتي في وسط جدول المسابقة.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل 1 / 1 حيث بادر ليفربول بهز الشباك عن طريق ضربة جزاء سددها النجم المصري محمد صلاح في الدقيقة 13 ، وتعادل مانشستر سيتي بهدف أحرزه البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة 31.

ورفع صلاح بهذا رصيده إلى ثمانية أهداف في المسابقة هذا الموسم ليشارك أكثر من لاعب في صدارة قائمة الهدافين حتى الآن.

ورفع ليفربول رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف فقط خلف توتنهام مقابل 12 نقطة لمانشستر سيتي الذي تقدم مرتبة واحدة إلى المركز الحادي عشر.

ومنح كين فريقه توتنهام ثلاث نقاط غالية ليرفع رصيده إلى 17 نقطة بعدما حقق انتصاره الثالث على التوالي في المسابقة ليقفز إلى صدارة جدول المسابقة قبل أن ينتزعها ليستر سيتي بفوزه اليوم أيضا ويتراجع توتنهام للمركز الثاني بفارق الأهداف فقط أمام ليفربول وبفارق نقطة واحدة فقط أمام ساوثهامبتون.

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