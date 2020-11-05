انتقادات لمدرب المنتخب المصري بسبب تألق نجم الزمالك

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تعرض مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، حسام البدري، لانتقادات شديدة أمس، بسبب تصريح سابق له عن مهاجم ونجم الزمالك مصطفى محمد، والذي أكد فيه أن اللاعب يحتاج إلى مزيد من الوقت للتطور. في المقابل رد اللاعب عمليا على المدرب، بعد أن قاد فريقه الزمالك للفوز على الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا، وسجل هدفين متتاليين من ثلاثية الزمالك.

وبمجرد انتهاء المباراة، تجددت الانتقادات لحسام البدري من المحليين، وكذلك من المشجعين، وخاصة من أنصار الزمالك. وقالوا إن ما يقدمه اللاعب يجعله يستحق مكانا في تشكيل المنتخب المصري.

وقال مشرف عام الكرة في الزمالك، أمير مرتضى في تصريح لقناة "إم بي سي": أحترم حسام البدري، لكن هناك لاعبين لم يلعبوا لمدة عام وانضموا للمعسكر. وقال إن مصطفى يستحق مكانا في المنتخب المصري.

وعلق نجم ومدرب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، على الأزمة وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إنه بتسجيله هدفين وتألقه أمام الرجاء، أجبر "الكابتن" حسام على أن يضمه مهاجما أساسيا في المنتخب.

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