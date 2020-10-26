جمهور الأهلي المصري يحتفل بخسارة بيراميدز.. ويستشهد بمرتضى منصور

المصدر: أحمد طارق- دبي

أثار جمهور الأهلي المصري جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة فريق بيراميدز المصري نهائي كأس الاتحاد الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي، بسبب احتفالها بخسارة ممثل الكرة المصرية، فيما أكدت جماهير الزمالك، المنافس التقليدي للأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أنه كان يجب مساندة بيراميدز الذي كان يمثل مصر في البطولة الكونفيدرالية.

وتفاعل عدد كبير من جمهور الأهلي عقب خسارة بيراميدز اللقب الإفريقي، وظهرت الكثير من التعليقات المرحبة بفوز نهضة بركان المغربي، خاصة أن النادي المسمى سابقاً بالـ "الأسيوطي"، تعاقد مع العديد من نجوم الأهلي الكبار، أبرزهم عبدالله السعيد وأحمد فتحي ورمضان صبحي وشريف أكرامي.

في المقابل استشهد جمهور الأهلي، برئيس الزمالك المصري، مرتضى منصور، بعدما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يهاجم فيه نادي بيراميدز بسبب رغبة الأخير في استكمال الدوري، قائلاً إن بيراميدز ليس نادياً مصرياً.

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