غوارديولا يطالب أغويرو بالقتال للحصول على عقد جديد مع سيتي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أفاد المدرب الإسباني، جوزيب غوارديولا، بأن على مهاجمه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو أن يقاتل، من أجل أن يستحق عقداً جديداً مع مانشستر سيتي الإنجليزي. ودخل أغويرو، الذي عاد السبت الماضي إلى الفريق بعد غياب أربعة أشهر بسبب الإصابة، وشارك في الفوز على أرسنال 1-صفر، في الدوري الممتاز، العام الأخير من العقد الذي يربطه بالنادي. لكن ما حققه الأرجنتيني، خلال الأعوام الماضية، لن يشفع له حينما يبدأ وإدارة النادي المفاوضات من أجل تجديد العقد، بحسب ما ألمح غوارديولا، الذي يخوض، أيضاً، عامه الأخير في عقده مع السيتي.

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