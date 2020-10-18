مرتضى منصور يعد لاعبي الزمالك بـ"مفاجأة سارة".. والجمهور يطالب باللقب

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وعد رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور، لاعبي فريقه بمفاجأة سارة في حال عادوا من المغرب بنتيجة الفوز على الرجاء البيضاوي في ذهاب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اليوم (الساعة 11 بتوقيت الإمارات).

وأفاد موقع بطولات المصري اليوم الأحد بأن "مرتضى منصور أجرى اتصالاً هاتفياً بلاعبي الزمالك خلال اجتماعهم في مقر فندق الإقامة بالمغرب بحضور إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادي، القائم بأعمال أمين الصندوق ورئيس البعثة في المغرب، وبحضور أمير مرتضى المشرف العام علي الفريق".

وقال: "طالب مرتضى اللاعبين خلال المكالمة بالتسلح بالروح القتالية خلال مباراتهم أمام الرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أنه يجهز مفاجأة سارة للاعبين في حال الفوز، مؤكداً ثقته فيهم على تخطي عقبة الرجاء، مشدداً على أن مجلس الإدارة يقف بكل قوة خلف اللاعبين والجهاز الفني لتحقيق حلم الملايين من الجماهير الزمالك".

وكان الأهلي الغريم التقليدي للزمالك قد سجل انتصاراً ثميناً خارج قواعده على الوداد البيضاوي المغربي بهدفين نظيفين ليضع قدماً في النهائي الإفريقي الذي يبحث من خلاله على اللقب التاسع فيما يتطلع الزمالك إلى تحقيق نتيجة مريحة لأنصاره اليوم لمواصلة مطارته للقب السادس.

من جهته، أطلق جمهور الزمالك وسم "#إفريقيا_يا_زمالك" آملين أن ينجح أبناء القلعة البيضاء في تحقيق حلمهم بالعودة إلى منصة التتويج بدوري الأبطال الغائب عن خزائن النادي منذ 2002.

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