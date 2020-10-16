«الآسيوي» يفتح باب الترشح لاستضافة كأس تحت 23 سنة

المصدر: كوالالمبور ■د.ب.أ

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، أنه سيقوم بإعادة فتح باب تقديم طلبات استضافة بطولتي كأس آسيا تحت 23 عاماً في نسختي 2022 و2024. وذكر الاتحاد في بيان صحافي أنه اطلع على قرار الاتحاد الصيني الانسحاب من استضافة نسخة 2022، بسبب تضارب موعد البطولة مع مواعيد البطولات الأخرى، واستكمال الملاعب في الوقت المحدد قبل الفعاليات الدولية الأخرى، وكذلك التحديات التي يفرضها فيروس كورونا». وفي جانب آخر قرر الاتحاد القاري تأجيل بطولة آسيا للصالات، التي كانت مقررة هذا العام في الكويت، لتقام في 2021.

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