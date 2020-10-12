مجلس إدارة الزمالك ينقلب على "المستشار"

المصدر: سيد مصطفى - دبي

أفاد موقع اليوم السابع المصري، اليوم الإثنين، أن مجلس إدارة نادي الزمالك رفض طلب رئيسه المستشار مرتضى منصور بالدعوة لعقد مجلس إدارة لتحدي قرار اللجنة الأولمبية الوطنية والتي أصدرت في حقه قراراً بالتجميد لمدة أربع سنوات.

وأضافت التقارير الإعلامية أن أعضاءً في مجلس الإدارة بقيادة نائب رئيس النادي المستشار أحمد جلال إبراهيم، رفضوا عقد الاجتماع تنفيذا للقرار الصادر ضده، وأن الغالبية قرروا عدم الاجتماع مع مرتضي منصور إلا بعد أن يتم تعديل موقفه بتجميد قرار إقالته من رئاسة النادي.

وكان الإعلامي المصري أبو المعاطي زكي قد كشف النقاب عن مشادة كلامية قوية قد حدثت بين رئيس النادي المجمد ونائبه، على خلفية سماح الأخير للجنة من التفتيش المالي تابعة لوزارة الشباب والرياضة، بمراجعة حسابات وأرصدة النادي المالية بعد التغيرات التي طرأت على إدارة النادي بعد عزل مرتضى منصور.

وأكد أبو المعاطي زكي أن المشادة بين الرئيس ونائبه كادت أن تصل لحد التشابك بالأيدي لولا تدخل عدداً من الحاضرين الذين سعوا لتهدئة الأجواء المتوترة بينهما.

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