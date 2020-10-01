قمتا الإنتر - لاتسيو ويوفنتوس - نابولي تشد الأنظار في الدوري الإيطالي

المصدر: وكالات

تتجه الانظار في المرحلة الثالثة من الدوري الايطالي لكرة القدم إلى مباراتين من العيار الثقيل، عندما يستضيف يوفنتوس حامل اللقب على ملعب "أليانز ستاديوم" فريق نابولي، في حين يحل إنتر الوصيف ضيفا على لاتسيو في العاصمة روما. وتجمع مباراة يوفنتوس ونابولي التي تختتم بها المرحلة الاحد زميلين سابقين في ميلان عندما يتواجه اندريا بيرلو المدرب الجديد لفريق "السيدة العجوز" مع نظيره في الفريق الجنوبي جينارو غاتوتسو.

ولعب الدوليان السابقان مع ميلان بين عامي 2001 و2011 وحققا سويا لقب دوري ابطال اوروبا عامي 2003 و2007 بقيادة المدرب كارلو انشيلوتي، كما لعبا دورا محوريا في تتويج ايطاليا بلقب كأس العالم عام 2006 في المانيا. وحصد يوفنتوس بطل ايطاليا في المواسم التسعة الاخيرة اربع نقاط من اول مباراتين، فبعد ان افتتح موسمه بقوة امام سمبدوريا بثلاثية نظيفة، عاد بتعادل من روما (2-2) بفضل ثنائية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويدرك بيرلو ان المهمة لن تكون سهلة امام الفريق الجنوبي المتصدر والذي قدّم بداية مثالية للموسم بفوزه على بارما 2-صفر ان يكتسح جنوى بنصف دزينة نظيفة من الاهداف. وتعتبر المباراة ثأرية ليوفنتوس الذي سقط في نهائي كأس ايطاليا الموسم الفائت أمام نابولي بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل السلبي.

وحقق كل فريق الفوز على ارضه في مباراتي الموسم الماضي في "سيري أ"، ويأمل نابولي الا يتكرر السيناريو ذاته في معقل يوفنتوس بعدما كانت المباراة متجهة الى التعادل 3-3 قبل ان يسجل المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 90+2 ليخرج فريق "السيدة العجوز" فائزا. ويخوض يوفنتوس اللقاء بغياب لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو بسبب الايقاف لطرده امام روما.

وفي الثانية، يحل انتر وصيف الموسم الماضي ضيفا على لاتسيو في الملعب الاولمبي في العاصمة بعد حصده العلامة الكاملة هذا الموسم. وأكد إنتر الاربعاء استعداداه لمواجهة لاتسيو بفوز كبير على بينيفينتو الصاعد الى دوري الاضواء هذا الموسم بقيادة نجم سابق آخر في ميلان على رأس الجهاز الفني هو فيليبو إنزاغي 5-2 في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى.

وكان الـ"نيراتسوري" افتتح موسمه في المرحلة الثانية بفوز صعب على ضيفه فيورنتينا السبت الفائت عندما قلب الطاولة محولا تخلفه 1-3 الى فوز 4-3 بهدفين في آخر ثلاث دقائق من المباراة. وحقق فريق المدرب انتونيو كونتي العلامة كاملة أسوة بأتالانتا ونابولي وهيلاس فيرونا وميلان، ويسعى لمواصلة مهرجاناته التهديفية بعد أن دك شباك خصميه بتسعة أهداف في اول مباراتين حبث يقدم الوافد الجديد المغربي اشرف حكيمي مستويات مميزة. وقال كونتي بعد الفوز على بينيفينتو "استمتعت بمشاهدة الفريق يلعب كما فعل الليلة، مع التحركات الهجومية الحاسمة".

وتابع "يجب ان نعمل اكثر على التوازن لأننا استقبلنا اليوم ايضا هدفين. ولكن يبدو ان الوافدين الجدد تاقلموا سريعا مع نظام تم تجربته واختباره الموسم الماضي". ويبدو انتر المرشح الابرز لإزاحة يوفنتوس عن عرشه بعد أن أنهى الموسم الفائت متخلفا بنقطة يتيمة فقط وبلغ نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" قبل ان يخسر امام اشبيلية الاسباني.

أما لاتسيو الذي حل في المركز الرابع الموسم الماضي فكان افتتح موسمه بفوز على مضيفه كالياري 2-صفر قبل ان يسقط سقوطا مدويا على ارضه امام اتالانتا 1-4 الاربعاء. ويسعى فريق المدرب سيموني انزاغي لتكرار الفوز الذي حققه على ارضه ضد انتر في الدوري الموسم الماضي حيث سيعوّل على هدافه تشيرو ايموبيلي صاحب الحذاء الاوروبي الموسم الماضي (36 هدفا).

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