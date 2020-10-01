تشيلسي يعير باركلي إلى أستون فيلا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعار نادي تشلسي الانجليزي لكرة القدم لاعب وسطه الدولي، روس باركلي، إلى مواطنه استون فيلا لفترة عام، بحسب ما أعلن الناديان، أمس. وواجه باركلي (26 عاماً و33 مباراة دولية) منافسة قوية لحجز مركزه مع النادي اللندني، خصوصاً أن الأخير دعم خط وسطه في الصيف بتعاقدات من العيار الثقيل مع المغربي حكيم زياش من أياكس أمستردام الهولندي، والألماني كاي هافرتس (باير ليفركوزن الألماني)، علماً أن تشلسي يضم في صفوفه أيضاً الشاب مايسون ماونت (21 عاماً) والأميركي كريستيان بوليسيك.

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