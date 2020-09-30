تفاصيل تهديدات مرتضى منصور للخطيب وحسن مصطفى وحطب على الهواء

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تواصلت أزمة رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وعدداً من كبار الرياضيين المصريين، على خلفية الشكاوى المتبادلة بين الطرفين، عقب إصدار لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية الخميس الماضي قرارا بإحالة مرتضى منصور للتحقيق، بناء على مخالفته لبعض المواد في المدونة السلوكية.

وهدد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور الثلاثي هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، وحسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، بعد الشكاوى المقدمة من الثنائي الأخير للجنة الأولمبية المصرية.

وقال مرتضى منصور بلهجة مصرية عبر قناة الزمالك : "احذر هشام حطب وحسن مصطفى ومعاكوا محمود الخطيب من غضب الملايين، هتتعامل بالبلطجة، هتشوفوا اللى عمركم ما شوفتوه، ما تخلونيش أجيلككم، ولما أجي مش باجي لوحدي، أنا رئيس نادي الزمالك اللى وراه ملايين، إذا كنت صابر أنا وأنصاري والزمالكوية فده عشان الدولة ، ما تلعبش بالنار".

وأضاف: "هشام حطب يريد استدعاء الجهات الدولية ضد الزمالك، ولو حصل فلتتحمل غضب الزمالكوية، بقالي أسبوع بدور عليك يا حسن يا مصطفي ومش هسيبك".

وكانت لجنة الأندية والقيم باللجنة الأولمبية قد أصدرت الخميس الماضي قرارا بإحالة مرتضى منصور للتحقيق، بناء على مخالته لبعض المواد في المدونة السلوكية.

وقال المتحدث باسم اللجنة الأولمبية المصرية ياسر إدريس، أن اللجنة استقبلت أكثر من 10 شكاوى من جهات مختلفة ضد مرتضى منصور، مشيرا إلى أن التحقيق معه قانوني.

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