مدرب مصري يمنع لاعبيه من دخول غرفة الملابس بين الشوطين لسبب غريب

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أثار مدرب طنطا المصري رضا عبد العال جدلاً واسعاً بعدما رفض دخول لاعبيه إلى غرفة تبديل الملابس خلال المباراة التي جمعت فريقه مع إف سي مصر، أمس السبت، في الدوري المصري لكرة القدم وانتهت بالتعادل السلبي، بداعي "حدوث أشياء غريبة داخل الغرفة" من قبيل السحر والشعوذة، على حد تعبيره.

ونقلت وسائل الإعلام المصري عن إذاعة الشباب والرياضة المصرية تصريحاً لعبد العال، قال فيه: "استعنت بشيخ ليقرأ القرآن الكريم داخل غرفة تبديل الملابس، وهذا أمر طبيعي خصوصاً أنها أولى مبارياتي مع الفريق، ولكن الشيخ أبلغني بأنه رأى أشياء غريبة تحدث داخل الغرفة".

وأوضح عبد العال: "اقشعر جسدي، لذلك رفضت دخول اللاعبين الغرفة بين شوطي اللقاء".

ونقلت الكاميرات صوراً للاعبي طنطا يتلقون تعليمات مدربهم الجديد عبد العال في الملعب فيما دخل لاعبو إف سي مصر غرفة تبديل الملابس الخاصة بهم.

وأكمل نجم الأهلي والزمالك السابق: "مباراة إف سي مصر عرفت نسبة مشاهدة عالية، لتواجدي كمدرب لطنطا حتى أن بعض الجماهير في كندا وأمريكا أبلغوني بأنهم سيشاهدون المباراة لهذا السبب".

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