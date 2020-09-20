رسمياً.. الهلال السعودي يستكمل قائمته لمواجهة شاهر خودرو

المصدر: أحمد طارق- دبي

تأكد بشكل رسمي خوض الهلال السعودي لمباراته أمام شاهر خودرو الإيراني اليوم الأحد، بعدما استكمل "الزعيم" قائمته باستدعاء اللاعب الشاب وليد الأحمد، وعدول اللاعب المخضرم محمد الشلهوب عن الاعتزال، إذ انضم الثنائي إلى الفريق اليوم، حسب ما ذكرت وسائل إعلام سعودية.



وباتت قائمة الفريق تضم كل من عبدالله المعيوف، عبدالله البيشي، خالد الجيبع، جانغ هيون سو، مدالله العليان، محمد جحفلي، أمير كردي، وليد الأحمد، أندرية كاريلو، محمد كنو، هتان باهبري، منصور البيشي، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، محمد الكنيدري، محمد الشلهوب، تركي المطيري”.



وأوضحت صحيفة الرياضية أن إدارة نادي الهلال كانت قد تقدمت بطلب تأجيل مباراته أمام شاهر خودرو الإيراني، ضمن المرحلة الخامسة من دوري أبطال آسيا، وذلك بعد ظهور 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بعثة "الزعيم"، ليصل إجمالي الحالات إلى 24 مصاباً، ولكن الاتحاد الآسيوي رفض الطلب.

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