4 أسماء مرشحة لتدريب الزمالك.. وابن مرتضى منصور يرد على اتهامات كارتيرون

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف رئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور عن أربعة أسماء مرشحة لخلافة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون الذي استقال من منصبه بدفع الشرط الجزائي (250 ألف دولار) للانتقال إلى تدريب فريق التعاون السعودي.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "انحصرت الترشيحات بين أربعة أسماء وهم: السويسري كريستيان جروس والأرجنتيني غابريل كالديرون والبرتغالي جيسوالدو فيريرا وجايمي باتشيكو.

وتأتي استقالة كارتيرون قبل المواجهة المهمة للزمالك مع الرجاء المغربي 18 أكتوبر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي يتطلع فيها أبناء القلعة البيضاء إلى استعادة اللقب القاري الكبير الغائب عن خزائن النادي منذ 2002، إذ كان قد توج بالبطولة خمس مرات.

وما زالت أصداء القرار المفاجئ للمدرب كارتيرون مستمرة، خصوصاً بعد تصريحات الأخير بأن إدارة الزمالك لم تحسن معاملته بعد إبلاغها بقراره، إذ نقلت وسائل الإعلام المصرية عن كارتيرون قوله: "تحدث معي مسئولو النادي، وقالوا أنني مدرب محترم، ورحلت بشكل محترم عن الفريق، وبالتالي أحضروا لي سائق خاص لتوصيلى للمطار، وفي الطريق، أوقفني السائق قبل وصولنا للمطار، حيث اتصل به مسؤولي الزمالك وقالوا له أن يبلغني أن الشرطة في طريقها لاستيقافي، كل ذلك كان من أجل عدم لحاقي برحلتي لقيادة التعاون السعودي في دوري أبطال آسيا"، مضيفاً: "ما حدث معي عار، لماذا حاولوا عدم إيصالي إلى المطار؟ حجزت في فندق قريب من المطار وسافرت صباح اليوم التالي بعد محاولة تعطيلي.. ما حدث معي شيء سيء للغاية ولا يتناسب مع أساليب الاحتراف المتبعة في كل دول العالم والتي يحكمها العقود".

من جهته، ردّ عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد مرتضى منصور (نجل رئيس النادي) على اتهامات كارتيرون للإدارة، وقال لإذاعة "أون سبورت" المصرية: "المدرب هرب والجميع يعرف ذلك، على كارتيرون الصمت وعدم الحديث في أي شيء بعد ما فعله معنا.. رحل بهذا الشكل مؤسف، لا نهتم بما يقول ونرد عليه ونسأله من أنت؟ أنت هارب من تدريب الزمالك والعالم بالكامل يعرف ما فعلته".

وتابع: "الاتهامات التي وجهها لنا؟ غير مهتمين بالرد عليه وأغلقنا صفحته ولا علاقة لنا به من الآن فصاعداً، انظروا إليه كيف كان منكسرا ويعاني من الخجل في الفيديو المسجل له أثناء اجتماعه مع مجلس الإدارة، هو نفسه كان حزينا على ما فعله".

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