برشلونة يهدد لويس سواريز إما بالرحيل أو "التعرض للإذلال"

المصدر: حميد نعمان - دبي

تعقد وضع النجم الأوروغوياني لويس سواريز أكثر مع فريقه برشلونة، في ظل تصلب موقف الطرفين حسب صحيفة "سبورت"، وخاصة من جهة سواريز، الذي يصر على الحصول على السنة المتبقية في عقده مع الفريق من أجل فسخ عقده، أو أن يحصل عليها من خلال التفاوض مع ناد آخر.

وقالت الصحيفة إن برشلونة ومن خلال مصادر مقربة من النادي وجه تهديدا للاعب بأن رحيله أمر لا مناص منه، وأنه في حال أصر على موقفه وأراد إكمال الموسم المتبقي فسيتعرض لإذلال كبير، حيث يفكر النادي بدعم من المدرب الهولندي رونالد كومان في الإبقاء عليه على مقاعد الاحتياط طوال الموسم.

ولا يريد مسؤولو برشلونة، وخاصة رئيس النادي جوزيف بارتوميو الوصول إلى هذا الأمر، خاصة وأنه قد ينذر بإغضاب ليونيل ميسي، أقرب المقربين من سواريز، لكنه في الوقت نفسه لا يريد فرض لاعب على كومان لا يريده.

وحتى يجد حلا سريعا لهذا المأزق ويتخلص من اللاعب في أقرب فرصة، أكد له أنه في حال لم يقدم أي نادي راغب في التعاقد معه قيمة الموسم المتبقي له مع برشلونة، فسيكمل النادي الباقي للاعب.

وأكدت "سبورت" أن سواريز ووكيله فتحا قنوات اتصال مع أكثر من ناد في الايام الماضية، خاصة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد. وأشارت إلى أن المدرب الهولندي الجديد لبرشلونة رونالد كومان مصر على أن لا مكان له في الفريق، رغم أن اللاعب يحاول الضغط على برشلونة من أجل البقاء لموسم إضافي أو الحصول على رواتبه ومكافآته كاملة.

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