تركي آل الشيخ يعود إلى الأهلي المصري برسالة جديدة

المصدر: أحمد طارق- دبي

عاد رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تركي آل الشيخ إلى النادي الأهلي المصري برسالة جديدة، رغم إعلانه الابتعاد تماماً عن الرياضة المصرية، ولكن آل الشيخ وجه رسالة إلى جمهور "الأحمر" بعد اقتراب الأخير من التتويج بلقب الدوري.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك تمنى خلالها تتويج الأهلي بلقب الدوري المصري.

وكتب آل الشيخ قائلاً:" نتمناها التتويج عند النقطة 74 لإهداء اللقب لأرواح الـ 74 ربنا معاكم".

وتأتي رسالة آل الشيخ إشارة لإهداء لقب الدوري لأرواح شهداء النادي الأهلي في أحداث إستاد بورسعيد في الأول من فبراير 2012.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news