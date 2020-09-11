إلغاء كأس الاتحاد الآسيوي بسبب فيروس كورونا

المصدر: كوالالمبور - أ.ف.ب

ألغت اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في اجتماعها عبر الفيديو أمس، مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي الرديفة لعام 2020، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأشار الاتحاد القاري في بيان «في ضوء اللوجستيات لتنسيق المناطق الخمس في كأس الاتحاد الاسيوي، واستكمال مباريات المناطق، اتفقت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الاسيوي على أن الجائحة أوجدت تعقيدات شكّلت قوة قاهرة، أدت بحزن إلى الغاء مسابقة 2020».

وكان عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الاتحاد اللبناني، هاشم حيدر، أشار الاربعاء في حديث لوكالة فرانس برس الى أن «اللجنة التنفيذية ستنظر في توصية لجنة المسابقات بإلغاء البطولة».

وكانت البطولة قد توقفت بعد مرور جولتين من الدور الأول في مارس الماضي، على اثر تفشي «كوفيد-19».

وحاول الاتحاد القاري إعادة استئناف البطولة، معتمداً نظام التجمع، على أن تقام المباريات بين أكتوبر ونوفمبر المقبلين.

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