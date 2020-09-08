تركي آل الشيخ لإدارة الأهلي: أضاعوني وأي فتى أضاعوا

المصدر: حميد نعمان - دبي

وجه وزير الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، تركي آل الشيخ انتقادات مبطنة إلى إدارة النادي الأهلي، حين علق على انتقال نجم الأهلي السابق، رمضان صبحي إلى نادي بيراميدز. وقال تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): عندما يكون سورك قصير تكون مستباح .. اضاعوني وأي فتى اضاعوا!

وبدا واضحا انتقاد آل الشيخ لإدارة الأهلي بقيادة محمود الخطيب، والتي كان عضوا شرفيا فيها، قبل أن تتوتر العلاقة بينهما. وسبق لأنصار وبعض مسؤولي النادي الأهلي أن قالوا إن آل الشيخ كان وراء تشجيع رمضان صبحي على الانتقال إلى بيراميدز، وهو ما نفاه آل الشيخ في تغريدات سابقة.

يذكر أن نادي بيراميدز أعلن التعاقد رسميا مع رمضان صبحي، بعد شراء عقده من نادي هيدرسفيلد الإنجليزي. وكان اللاعب قد بدأ مسيرته مع الأهلي، ثم انتقل للعب في إنجلترا، قبل أن يعود إلى لأهلي معارا. لكن مساعي الأهلي بشراء عقده باءت بالفشل في ظل عرض قوي من بيراميدز، شمل شراء بطاقة اللاعب مقابل نحو 4 ملايين دولار، ونحو مليوني دولار راتب سنوي للاعب.

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