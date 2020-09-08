إصابة لاعبي مانشستر سيتي رياض محرز ولابورت بفيروس كورونا

المصدر: لندن - أ.ف.ب

أعلن نادي مانشستر سيتي وصيف بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم أمس، إصابة لاعبيه الدوليين المهاجم الجزائري رياض محرز والمدافع الفرنسي إيميريك لابورت بفيروس كورونا المستجد.

وأكد سيتي في بيان أن كلا اللاعبين يعزلان نفسيهما وفقاً لقواعد الدوري الإنجليزي والحكومة.

وقال «لم تظهر أعراض الفيروس على أي منهما»، مضيفاً: «الجميع في النادي يتمنّى لرياض وإيميريك الشفاء العاجل قبل عودتهما إلى التدريبات والموسم الجديد».

وشكر محرز الجماهير التي أرسلت له رسائل دعم على «تويتر»، وكتب في حسابه الرسمي «أنا بخير. احذروا جميعاً واعتنوا بأنفسكم».

وحذا حذوه لابورت بعد بضع دقائق، وقال «شكراً لكم جميعاً على رسائلكم، كل شيء يسير على ما يرام قدر الإمكان، وأتابع البروتوكول الصحي في الأيام القليلة المقبلة وسأعود قريباً. اعتنوا بأنفسكم».

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