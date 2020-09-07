بالفيديو.. ابن الأهلي المصري رمضان صبحي: "أنا بيراميدز"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أنهى نادي بيراميدز المصري الجدل حول صفقة نجم هادرسفيلد الإنجليزي وابن النادي الأهلي رمضان صبحي، وأعلن رسمياً التعاقد معه اعتباراً من الموسم المقبل حتى عام 2025.

ونشر بيراميدز فيديو قدم خلاله اللاعب عبر حسابه على موقع "تويتر"، وكتب عليه: "تمت المهمة بنجاح.. رمضان صبحي في بيراميدز"، في وقت قال اللاعب: "أنا رمضان صبحي.. أنا بيراميدز".

وكان رمضان صبحي قد انتقل من هادرسفيلد إلى الأهلي على سبيل الإعارة في 30 يونيو الماضي، ولم ينجح الأخير في الحفاظ على اللاعب بشراء بطاقته على الرغم من أنه لم يتجاوز (23 عاماً) وكان يعتبر مستقبل القلعة الحمراء.

ويمتلك صبحي رصيداً كبيراً من المهارة والإمكانات الفنية العالية التي أهلته في 2016 للاحتراف الخارجي مع ستوك سيتي الإنجليزي، ولعب في صفوفه حتى عام 2018، قبل أن ينتقل إلى هادرسفيلد.





وكان بيراميدز قد تعاقد مع أكثر من لاعب من الأهلي الأمر الذي أثار غضب جمهور الأهلي أبرزهم: عبدالله السعيد، وأحمد فتحي، شريف إكرامي وفي الطريق حسام عاشور، وكلهم يعتبرون من العناصر المميزة التي لطالما تألقت ف

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