على غرار ميسي... عمر السومة يطلب الرحيل عن الأهلي السعودي

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت تقارير إعلامية سعودية، عن طلب الدولي السوري ومهاجم نادي أهلي جدة السعودي، عمر السومة، من إدارة ناديه الرحيل عن صفوف الفريق مع نهاية الموسم الحالي، بعد ستة مواسم خاضها مع النادي، ليأتي طلب السومة على غرار ما قام به النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يرغب في الرحيل عن صفوف فريق برشلونة الإسباني خلال الصيف الحالي.

وقال مقدم برنامج "الدوري مع وليد"، الإعلامي وليد الفراج، إن: "السومة اجتمع مع إدارة أهلي جدة، وطلب منهم السمح له بالرحيل عن صفوف الفريق، خاصة أنه طلب من إدارة الأهلي الاستفادة منه مادياً خلال الوقت الراهن، بدلاً من الرحيل بالمجان، إذ يمكن للدولي السوري بعد ثلاثة أشهر التوقيع لأي نادٍ آخر بانتهاء عقده.

ووفقاً لبرنامج "الدوري مع وليد"، أكد السومة لإدارة ناديه، على أنه قدم الكثير للأهلي خلال المواسم الستة التي قضاها مع الفريق، وشدد على الرحيل بسلام من دون أية مشاكل. يذكر أن السومة التحق بأهلي جدة صيف 2014، قادماً من القادسية الكويتي، وخاض 182 مباراة في جميع المسابقات، سجل خلالها 165 هدفاً.

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