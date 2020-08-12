خبر صادم من مدير نادي ريال مدريد لجمهور "الملكي"

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة "ماركا" الرياضية واسعة الانتشار والمقربة جدا من إدارة نادري ريال مدريد اليوم عن خبر صادم لجمهور النادي، وجاء من المدير العام للنادي خوسيه أنخل سانشيز بخصوص التعاقدات الخارجية. وقالت إن سانشيز عقد اجتماعا مع كافة أعضاء الفريق الأول لريال مدريد، بحضور الجهاز الفني بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، وأخبرهم بأن "النادي لن يجري أي تعاقدات في هذا الصيف، وسيكون الاعتماد كليا على البيع فقط".

وكشف للجميع أن النادي ليس بمقدوره عقد أي صفقات بسبب التأثيرات المالية لجائحة فيروس كورونا على خزينة النادي. وقال إن عدم التوقيع نهائيا مع الحارس أريولا يعود لنفس السبب.

وكان انصار النادي قد عبروا على منصات التواصل الاجتماعي عن رغبتهم الشديدة في إحداث تغييرات جذرية على مستوى الفريق الأول، وجلب لاعبين في المستوى، خاصة بعد المشاكل الكبيرة التي ظهرت في خط الدفاع والوسط، وعلى مستوى صناعة اللعب، وهو ما أظهره الخروج المرير من ثمن نهائي أبطال أوروبا على يد مان سيتي بالخسارة ذهابا وإيابا بنفس النتيجة 2-1.

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