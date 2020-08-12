مانشستر يونايتد وإنتر ميلان يتأهلان في «الدوري الأوروبي»

المصدر: لندن - أ.ف.ب

احتاج مانشستر يونايتد إلى التمديد للفوز على كوبنهاغن الدنماركي 1-صفر، وحجز بطاقته إلى الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بصيغتها المعدلة نتيجة التوقف الذي فرضه فيروس «كوفيد-19»، فيما حسم إنتر ميلان الإيطالي بطاقته بعد قرابة 20 دقيقة على بداية مباراته وباير ليفركوزن الألماني، التي انتهت لصالحه 2-1، أول من أمس.

وفي كولن، أصبح يونايتد الذي ضمن تأهله لمسابقة دوري الأبطال الموسم المقبل، باحتلاله المركز الثالث في الدوري الممتاز، على بعد مباراتين من الفوز باللقب للمرة الثانية، بعد عام 2017، حينما توج بطلاً على حساب أياكس الهولندي.

ويدين يونايتد بالتأهل لنجمه الجديد البرتغالي برونو فرنانديش، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 95 من ركلة جزاء. في المقابل، جاء تأهل الـ«نيراتسوري» بفضل تألق البلجيكي لوكاكو، صاحب هدف الفوز، بينما سجل الأول باريلا، ولليفركوزن هافيرتزي.

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