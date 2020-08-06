ميدو يكشف المستور في علاقته مع مرتضى منصور بعد الفوز بكأس مصر

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو، والمدرب السابق لفريق الزمالك عن موقف تعرض له في نهاية فترة التدريبية للفريق الأبيض بعد الفوز بلقب كأس مصر على حساب نادي سموحه، موضحاً أنه تقدم باستقالته بناء على طلب من رئيس النادي مرتضى منصور.

وكان الإعلامي الحالي أحمد حسام ميدو، قد تولى تدريب نادي الزمالك وفاز معه بكأس مصر قبل أن يحدث عدداً من المشاكل وتأزم الموقف مع رئيس النادي حينها وترك تدريب الفريق.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار المصرية: "رغم تحقيق لقب كأس مصر مع الزمالك على حساب سموحة في النهائي طلب مني مرتضى منصور تقديم استقالتي بشكل مفاجئ، قلت له لماذا؟ فقالي لي هو كدة يجب أن تقدم استقالتك وكنت أعلم أنه كان أتم اتفاقه مع حسام حسن ليتولى تدريب الزمالك خلفا لي".

وأضاف: "عضو مجلس الزمالك السابق مصطفى عبد الخالق، قال لي إن النادي يسير بنظام يجعل كل الأجهزة الفنية تستقيل في نهاية الموسم فقلت له هذا يتم إذا كنت ضمن أجهزة الأنشطة الرياضية ولكني مدير فني للفريق الأول وتوجت بكأس مصر منذ أيام".

وتابع حديثه عن هذه الأزمة بمثال مشابه مع نادي الأرسنال الإنجليزي:"أرى أن رحيلي عن الزمالك في هذا التوقيت كأن مدرب أرسنال الحالي أرتيتا، رحل عن الجانرز رغم فوزه ببطولة الكأس، ولكن أرتيتا، لم يرحل أنا الذي رحلت وتمنيت التوفيق للفريق".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news