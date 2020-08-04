أزمة في الزمالك بسبب فرجاني ساسي.. عرض اللاعب للبيع

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن وجود خلاف حاد بين إدارة النادي برئاسة المستشار مرتضى منصور ولاعب الفريق المحترف فرجاني ساسي نجم الفريق بسبب تجديد تعاقد اللاعب الذي سينتهي مع نهاية الموسم القادم وهو ما دفع مجلس الإدارة في عرض اللاعب للبيع في يناير المقبل للاستفادة من ثمن بيعه وعدم رحيله بدون مقابل.

وكان اللاعب التونسي فرجاني ساسي أحد أعمدة الفريق خلال الفترة الماضية وساهم في تتويج الفريق ببطولتي السوبر المصري والإفريقي، وهو مرتبط بتعاقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي نادي بدون مقابل في يناير المقبل قبل إنتهاء تعاقده بستة أشهر.

وقال مصدر من داخل النادي لموقع “صدى البلد” المصري: “هناك خلاف بين إدارة الزمالك وفرجاني ساسي، بشأن الوصول إلى اتفاق مالي نهائي حول تمديد عقد اللاعب خلال الفترة المقبلة، الزمالك عرض على فرجاني ساسي، الحصول على مليون و250 ألف دولار سنويًا مقابل تمديد عقده بينما اشترط اللاعب الحصول على مليوني دولار سنويًا".

وأضاف: "مرتضي منصور استقر في حالة عدم تمديد فرجاني ساسي، عقده مع الزمالك خلال الفترة المقبلة، سيتم بيع اللاعب في يناير المقبل وقبل ستة أشهر من انتهاء تعاقده مع الأبيض، حتي لا يرحل مجانًا مع نهاية الموسم المقبل، بعد انتهاء تعاقده مع الأبيض، ويحق لفرجاني ساسي التوقيع إلى أي نادٍ في يناير المقبل دون العودة إلى إدارة الزمالك، وقبل انتهاء تعاقده بستة أشهر وفقًا للوائح الاتحاد الدولي "فيفا.

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