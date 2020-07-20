مرتضى منصور يرد على رئيس البرلمان المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

طلب رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبد العال، من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك مرتضى منصور الهدوء طوال الوقت، وذلك خلال جلسة البرلمان المصري لإبداء الموافقة على مشروع قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية وزيادة بدل مخاطر المهن الطبية، وفتح حساب إضافي للموازنة.

وكان رئيس البرلمان المصري قد تلقى بلاغات سابقة من أجل رفع الحصانة عن مرتضى منصور لكي يخضع للتحقيق معه خاصة في البلاغ المقدم من رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي محمود الخطيب.

وحرص رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال طبقا لما نشر في مواقع مصرية على مداعبة مرتضى منصور، خلال الجلسة حيث قال له: "أتمنى أن تحافظ على هذا الهدوء على طول".

وقال رئيس البرلمان للنائب مرتضى منصور، خلال جلسة سابقة: "يا مرتضى أتمنى أن تعطي لسانك إجازة لبعد الانتخابات” وهو ما عقب عليه رئيس الزمالك“ قائلا: "أما عن إجازة اللسان.. حنحاول أن شاء الله".

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