الاتحاد الإفريقي يوجه ضربة قاصمة لطموحات مرتضى منصور في لقب نادي القرن

المصدر: أحمد طارق-دبي

كشف مصدر بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الموقف الخاص بإعلان رئيس نادى الزمالك مرتضى منصور تسجيله لشعار نادي القرن، في وزارة التموين والتجارة الداخلية.



ووفقاً لما ذكرت صحيفة الوطن المصرية قال مصدر في "الكاف": "علامة نادي القرن الإفريقي هي علامة مسجله ممنوحة من "كاف"، وليس من شأن أي جهة أخرى منح هذه العلامة أو هذا اللقب".



وأضاف: "كاف منح النادي الأهلي لقب نادي القرن الإفريقي منذ 20 عاماً".



وتابع: "الأمر لم يلقى قبول الزمالك، ونحن نعرف هذا، ومن حين إلى آخر، على مدار هذه السنوات يتم فتح الملف".



وأوضح: "الاتحاد الإفريقي يتدخل عندما يُستخدم اسمه أو شعاره في أي من الجوانب التسويقية، بخلاف ذلك فإنه يتعامل بالخطابات الرسمية التي تصل إليه".



وختم: "إن كان هناك تعدي على حقوق منحها الاتحاد الإفريقي يجب على النادي أو الاتحاد المُتضرر مخاطبة "كاف" رسمياً لبحث الشكوى من اللجنة القانونية".

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