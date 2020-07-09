تشلسي ينتزع المركز الثالث من ليستر سيتي

المصدر: لندن - أ.ف.ب

استفاد تشلسي من عودة ليستر إلى إهدار النقاط وانتزع منه المركز الثالث، بعد فوزه الصعب على كريستال بالاس 3-2 ومعادلة الثاني مضيفه أرسنال المنقوص عددياً 1-1 في الدقائق الاخيرة، أول من أمس، في المرحلة 34 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

ورفع تشلسي رصيده الى 60 نقطة، مقابل 59 لليستر بطل 2016، فبات الأخير على بعد أربع نقاط من مانشستر يونايتد الخامس الذي يختتم المرحلة اليوم على أرض استون فيلا.

وخاض ليستر مباراته وهو يستعد لمواجهات قوية في الأمتار الاخيرة من الموسم الحالي، إذ يتعين عليه لقاء توتنهام وشيفيلد يونايتد ومانشستر يونايتد توالياً في المراحل الثلاث الاخيرة، علماً بانه خرج للمرة الأولى من بين الثلاثة الأوائل منذ نوفمبر الماضي.

في المقابل، خاض أرسنال السابع المواجهة بعدما حقق فوزاً ثميناً خارج ملعبه ضد ولفرهامبتون العنيد بهدفين نظيفين ليحتفظ بأمل ضئيل في انتزاع بطاقة التأهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، لكن تعادله الثلاثاء وضع حداً لثلاثة انتصارات متتالية.

وكان مدربه الإسباني ميكل أرتيتا قد أعاد المهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت الى تشكيلته الأساسية.

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