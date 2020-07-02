قرارات مثيرة لمجلس إدارة الزمالك أهمها "فحص كورونا" على نفقة النادي

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

اتخذ مجلس إدارة نادي الزمالك عدداً من القرارات الهامة في اجتماعه الذي أقيم مساء أمس، كان أهمها عودة فريق الكرة إلى التدريبات من أجل الاستعداد لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمباراة الهامة في الدور قبل النهائي من البطولة أمام الرجاء البيضاوي. وكان الزمالك قرر من قبل عدم استئناف الدوري وتوقف التدريبات حفاظاً على اللاعبين وخوفاً من تفشي فيروس كورونا، كما صرح قائد الفريق شيكابالا عدم رغبة اللاعبين في التدريبات وامتناعهم عن ذلك خوفاً من الوباء.

وبحسب الموقع الرسمي للنادي، فقد قرر الزمالك برئاسة مرتضى منصور، إجراء مسح طبي للاعبين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وقال إن ذلك سيكون على نفقة الزمالك، وليس اتحاد الكرة. وقرر كذلك إقامة معسكر مغلق للفريق لمدة 15 يوما في برج العرب، في التوقيت الذي يحدده الجهاز الفني، واستئجار طائرة خاصة للسفر إلى الكاميرون قبل مواجهة الرجاء البيضاوي. وكذلك قبول استقالة المدير الفني لفريق كرة اليد باسم السبكي، وتعيين حسين زكي مديرا فنيا خلفا له. وقرر أيضا استئناف التدريبات غدا. وسيقيم الزمالك معسكرا مغلقا لمدة 10 أيام في أي دولة عربية أو أوروبية، حسب رغبة الجهاز الفني، قبل السفر إلى الكاميرون.

من جانب آخر، جدد النادي عقد حازم إمام وعبدالله جمعة، وعرض الصفقات الخمس التي أتمها النادي على باتريس كارتيرون المدير الفني. وتنازل من جانبهم لاعبو الزمالك عن 50% من مستحقاتهم خلال الشهور الأربعة الأخيرة، بسبب الظروف الحالية مع تسلمهم بقية مستحقاتهم عن المدة نفسها. وهي النسبة نفسها للاعبي كرة الطائرة والسلة واليد.

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