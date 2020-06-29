الزمالك المصري يتعاقد مع "أهم لاعبي الكرة المصرية".. و"حلم الجمهور"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلنت قناة نادي الزمالك المصري في خبر عاجل عن الانتهاء من إبرام خمس صفقات للفريق استعداداً للموسم المقبل، مؤكدة أن أحدهما يعتبر من أهم لاعبي كرة القدم المصرية وحلم جمهور الزمالك منذ فترة طويلة، دون الكشف عن اسمه.

وقالت القناة عبر برنامج "زمالكاوي" أمس الأحد: "تم إتمام التعاقد مع أحد أهم اللاعبين في الكرة المصرية، وحلم جماهير الزمالك منذ فترة طويلة"، وأشارت إلى أن "اللاعب وقّع بالفعل على عقود انضمامه لفريق الزمالك بعد جلسة جمعته مع رئيس النادي مرتضى منصور، برفقة فاروق جعفر قبل أن يتم التوقيع بشكل رسمي".

وأوضحت القناة "الصفقة التي تمت الآن هي الخامسة لفريق الزمالك".

وكان نادي الزمالك قد أعلن من قبل عن إتمام أربع صفقات دون الكشف عنها، كما صرح رئيس النادي المستشار مرتضى منصور عن عدم نية الفريق التخلي عن لاعب الفريق الأول المدافع المتميز محمد عبدالغني، نافياً كل التكهنات التي تحدثت في هذا الموضوع.

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