لاعبو الزمالك يرفضون استكمال الدوري المصري

المصدر: جوني جبور-دبي

أصدر لاعبي الزمالك، عبر قائدي الفريق، محمود عبد الرزاق الشهير بـ "شيكابالا"، وحازم إمام، بياناً يرفضون من خلاله استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز في الوقت الحالي، وذلك بعد أن تم الإعلان عن إصابة حارس مرمى الفريق محمد عواد بفيروس "كورونا المستجد".

وذكر بيان لاعبي الزمالك، والذي تم ارساله إلى لمجلس إدارة النادي برئاسة مرتضى منصور، إن: "الإصابة بفيروس كورونا الذي طال حارس المرمى محمد عواد، ليس بالأمر الطبيعي، وعلينا كلاعبين عدم تجاهل الأمر، والمشاركة في مسابقة الدوري، إذ ينظر لاعبي الزمالك إلى صالح اسرهم والحفاظ على صحتهم، مثلما ينظر البعض لمصلحته الشخصية في استكمال الدوري، من دون وضع أي اعتبارات لاستمرار تفشي الفيروس التاجي في مصر".

وأكد اللاعبون في البيان الجماعي، على عدم تقبلهم أي ضغوطات ومهما كلف الأمر للموافقة على استكمال الدوري، حتى لو تم اللجوء إلى الجهات الرياضية المسؤولة، حيث أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أكد على حرية اتخاذ اللاعبين لقرارهم بشأن الموافقة على اللعب من عدمه في كل البلدان، وبالتالي من حقهم رفض اللعب إلى حيت تحسن الأوضاع الصحية، ولن يتم المجازفة بالإمر بعد إصابة حارس الزمالك محمد عواد.



وكان حارس مرمى الزمالك محمد عواد، أعلن أمس، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، إصابته بالفيروس التاجي، ووضع صورة في حسابه على "إنستغرام" لنتيجة المسحة الطبية التي أجراها، وجاءت نتيجتها إيجابية.

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