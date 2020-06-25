اختيار الملف الأسترالي - النيوزيلندي لاستضافة مونديال السيدات 2023

المصدر: وكالات

وقع اليوم الخيار على الملف الأسترالي-النيوزيلندي المشترك لاستضافة مونديال السيدات لكرة القدم عام 2023، وذلك بحسب ما أعلن الاتحاد الدولي للعبة "فيفا". وتم تفضيل الملف الأسترالي-النيوزيلندي على الملف الكولومبي من قبل مجلس "فيفا"، بعد أن انحصر السباق بينهما نتيجة انسحاب كل من البرازيل واليابان.

وستقام النسخة التاسعة من النهائيات العالمية في شهري يوليو وأغسطس 2023 في سبع مدن أسترالية وخمس نيوزيلندية، على أن تكون سيدني مسرحا للمباراة النهائية.

وكتب الاتحاد الدولي في بيان الإعلان عن فوز الملف الأسترالي-النيوزيلندي، أنه "بعد النجاح الباهر الذي حققه مونديال 2019 في فرنسا والقرار الذي اتُخِذَ لاحقا بالاجماع من قبل مجلس فيفا، ستكون كأس العالم للسيدات 2023 النسخة الأولى التي تضم 32 فريقا (عوضا عن 24)، وستكون أيضا الأولى التي تستضيفها أستراليا ونيوزيلندا وعبر الاتحادين الآسيوي والأوقيانوسي". ونال الملف المشترك 22 من أصل 35 صوتا، فيما حظيت كولومبيا بـ13 صوتا.

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